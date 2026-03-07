

Macaristan ile Ukrayna arasında zaten gergin olan ilişkiler, yeni bir krizle daha da kızıştı. Budapeşte yönetimi, milyonlarca euro ve dolar ile altın taşıyan iki Ukrayna zırhlı banka aracına el koyarken, konvoya eşlik eden 7 Ukrayna vatandaşını da gözaltına aldı.

Son dönemde gerilen Macaristan-Ukrayna hattında tansiyonu yükselten bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek sertleştirdi. Macar yetkililer, araçlarda bulunan büyük miktardaki nakit ve altının kaynağıyla ilgili soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

'İSTİHBARAT BAĞLANTILARI VAR'

Macar makamları, gözaltına alınan kişilerin istihbarat bağlantılarının olabileceğini ve taşınan paranın şüpheli kaynaklardan geldiğini öne sürdü.

UKRAYNA'DAN TEPKİ GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Budapeşte yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve Macaristan’ı "rehin almak ve para çalmakla" suçladı. Sybiha, Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesi olayın siyasi kazanç sağlamak amacıyla gündeme getirildiğini iddia ederek, Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı da hedef aldı.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, olayla ilgili kara para aklama soruşturması başlattığını duyurdu. Yetkililer, araçlarda 40 milyon dolar, 35 milyon euro nakit ve 9 kilogram altın bulunduğunu açıkladı. Tutuklananlardan birinin ise "eski bir Ukrayna istihbarat servisi generali" olduğu bildirildi.

Ukrayna'nın devlet tasarruf bankası Oschadbank, suçlamaları reddetti. Banka, nakit ve altın transferlerinin Ukrayna’daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle karayoluyla gerçekleştirildiğini ve bunun Avusturya-Ukrayna hattında rutin bir taşıma olduğunu açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın siyasi danışmanı Balázs Orbán ise sevkiyatla ilgili şüphelerini dile getirdi: Orbán, "Macaristan üzerinden zırhlı araçlarla nakit ve altın taşınması, meşru finansal işlemlerin tipik bir örneği değil. Asıl soru şu: Bu paranın arkasında kim var ve neyi finanse etmeyi amaçlıyor?" ifadelerini kullandı.

AB KREDİ PAKETİNE VETO

Krizin patlak vermesi, Macaristan ve Slovakya'nın Kiev yönetimini, Rusya'nın insansız hava araçları saldırısında zarar gören bir petrol boru hattının onarımını geciktirmekle suçlamasının ardından geldi. Bu gelişmelerin ardından Orbán, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ve Ukrayna için planlanan 90 milyar euroluk ek kredi paketini veto etti.

Gerilimi daha da artıran açıklama ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den geldi.

Zelenskiy, Orbán’ın veto kararına sert tepki göstererek şunları söyledi: "Umarız Avrupa Birliği'nde tek bir kişi bile 90 milyar avroluk yardımı engellemez. Aksi takdirde bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dillerinde onunla konuşsunlar."