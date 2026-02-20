3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Yayımlanan kararla birlikte Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem başladı. Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Akyıldız Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Böylece bakan yardımcılarının tamamı yenilenmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı’nda Yeni Kadro

İçişleri Bakanlığı’nda da önemli bir görev değişimi yaşandı. Daha önce görev değişimiyle İçişleri Bakanlığı koltuğuna getirilen Mustafa Çiftçi’nin yardımcıları da belli oldu.

Bu kapsamda, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş ve Mehmet Cangır İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

5 İlde Valilik Değişimi

Gece yarısı kararları yalnızca bakanlıklarla sınırlı kalmadı. Beş ilin valiliğinde de değişiklik yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği’ne Uşak Valisi Naci Aktaş atandı.

Uşak Valiliği görevine Serdar Kartal getirildi.

Hakkari Valiliği’ne İbrahim Taşyapan atandı.

Erzurum Valiliği görevine Aydın Baruş getirildi.

Gümüşhane Valiliği’ne ise Cevdet Atay atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte iki kritik bakanlıkta yönetim kadrosu baştan aşağı yenilenirken, beş ilde de valilik koltukları el değiştirdi. Gece yarısı gelen bu kapsamlı değişim, kamu yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.