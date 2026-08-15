Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığına ilişkin balıkçıların uzun süredir beklediği düzenlemeyi duyurdu. Küçük ölçekli balıkçıların sezonun daha erken başlaması yönündeki talebi karşılık bulurken, yeni uygulama bugün itibarıyla hayata geçirilecek.

KIYI BALIKÇILARININ BEKLEDİĞİ KARAR GELDİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Yeni uygulamanın özellikle uzatma ağları kullanarak geçimini sağlayan küçük ölçekli balıkçılar açısından önemli bir değişiklik getireceği ifade edildi.

SEZON 15 GÜN ÖNE ÇEKİLDİ

Yapılan düzenlemeyle palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezonun başlangıcı 15 gün erkene alındı. Buna göre söz konusu balıkçılar, bugünden itibaren palamut ve torik avcılığı yapabilecek.

BALIKÇILARA BEREKET TEMENNİSİ

Bakan Yumaklı, düzenlemenin kıyı balıkçılarının taleplerine yanıt niteliğinde olduğunu vurgularken, yeni av sezonunun balıkçılar açısından verimli geçmesini temenni etti. Yumaklı, balıkçıların kazançlarının ve avlarının bereketli olması yönündeki dileklerini de paylaşımında ifade etti.