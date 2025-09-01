Hakan DURMUŞ / Ali MACİT

İBB tutuklusu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Buca Cezaevi’nden SÖZCÜ’nün sorularını içtenlikle yanıtladı. İşte röportajımız:

Sağlığınız nasıl, bu süreçte kaç kilo verdiniz?

Güzel dileklerini ve dualarını paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Hızlı kilo kaybı vücut dengesini bozdu. Yaklaşık 23-24 kilo kaybettim. Kan değerlerimi etkiledi. Bağışıklık sistemim bozuldu. Kaybettiğim yalnızca kilolar değil. Sağlığımın bozulması, adaletin gecikmesi ve insan onurunun ve yaşam hakkının hiçe sayılmasıdır asıl kaybımız. Bu bedensel zayıflama aslında ülkemizdeki adaletin ne kadar zayıflatıldığının bir yansımasıdır.

Başkan Çalık, kendisini cezaevinde ziyaret eden ailesinin fotoğrafını paylaştı.

‘ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ’

Hastane sonrası tekrar cezaevine dönmek psikolojik olarak da insanı zorlayan bir durum. Ne hissediyorsunuz?

İnsanı en çok yıpratan şey bedenin acı çekmesi değil, ruhun örselenmesidir. Hastaneden sonra cezaevine dönmek insanın ruhunda derin yaralar açıyor ama her seferinde yeniden ayağa kalkıyorum. Atatürk’ün dediği gibi: “Umutsuz durumlar yoktur, umudunu kaybetmiş kişiler vardır.” Ve ben umudumu hiç kaybetmiyorum.

Annenizin baygınlık geçirdiğini gördüğünüzde neler düşündünüz?

Bir evladın en ağır imtihanı, annesinin gözleri önünde çaresiz kalmasıdır. Televizyondan annemin bayıldığını görmek ve elimden hiçbir şey gelmemesi kalbimi paramparça yaptı. O an anneme dua ettim.

‘VİCDANLARA GÜVENİYORUZ’

Aylar geçmesine rağmen henüz iddianame bile yazılmadı. 4 yıl önce takipsizlik kararı verilmiş bir dosyadan dolayı tutuklanmış olmak, 5,5 aydır özgürlüklerimin kısıtlanması, Sayın Özgür Özel’in yaptığı değerlendirmelerin ispatıdır. Bu mesele şahsi mesele değil adaletin nasıl işlediğinin göstergesidir.

Adaletin tecelli edeceğine inancınız var mı?

Bizler bu güzel memleketin bir hukuk devleti olması için mücadele ediyoruz. Birileri bu ülkeyi kanun devleti yapmak isteyebilir ama emin olun hukuk kazanacaktır. En çok milletimizin vicdanına güveniyoruz.

En çok neyi özlediniz?

Ailemi özledim. Eşimi, evlatlarımı, annemi, ablalarımı, güzel ailemin tüm fertlerini özledim. Sokaklarda özgürce yürümeyi, çocukların gülüşünü, yol arkadaşlarımla alın teri dökmeyi, annelerin dualarını, gençlerin gözlerindeki umudu özledim.

‘O GÜN GELDİĞİNDE YİNE OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ’

Başkan Murat Çalık, Beylikdüzü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına mektup gönderdi:

“En çok ailemi özlüyorum. Ama aynı zamanda sizleri, Beylikdüzü’nün sokaklarını, sabahın bereketiyle dükkânını açan esnafımızı, umutla yarına bakan gençlerimizi, parklarımızda neşeyle oynayan çocuklarımızı, dualarını kalbimde hissettiğim tüm komşularımı özlüyorum. İnancımı ve size bağlılığımı asla kaybetmeyeceğim. O gün geldiğinde yeniden yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz.”

Prof. Dr. Özer’in davasına, avukat kızı Seraf Özer de bakıyor.

Geç gelen adalet Adalet değildir

Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı iken ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 30 Ekim 2024’te tutuklandı. 14 Temmuz’da bu suçlamadan tahliye kararı alan Özer, ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasından ise hala tutuklu bulunuyor. SÖZCÜ’ye konuşan Başkan Özer, adeta hukuk dersi verdi.

Bir akademisyen olarak şu anki hukuk sistemi hakkında ne söylemek istersiniz?

‘HUKUK ÇİMENTODUR’

Bir devleti ayakta tutan temel direk adalettir. Direk kırılırsa devlet çadırı çöker. O yüzden adaletli olmayan hiçbir devlet payidar olmamıştır. Çünkü devletin dini adalettir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Devlet zaafa uğradığında ise toplumsal huzur ve barış biter. Kapanması zor derin sosyal bunalımlar baş gösterir. Güven sarsılır, huzur biter. Adaletin terazisini hukuk işletir. Hukuk toplumu bir arada tutan temel çimentodur; bireyin ve toplumun her türlü haksızlığa, zalime ve zulme karşı güvencesidir. Hukuk zulme karşı mücadelenin bilimi olmazsa kendisi zulmün aracı haline gelir.

Zulmün olduğu yerde ise insanın insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşaması mümkün değildir. Hukuk yargı yoluyla vücut bulur. Yargı sadece mahkeme salonu konusu değildir, aynı zamanda toplumun devlete olan bağlılığının, bireylerin birbirine olan saygısının, ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın da teminatıdır.

‘SUÇLUKSUZ KARİNESİ YOK’

Hakkınızdaki iddialar konusunda düşünceniz nedir?

Bugünkü hukuk düzeni suçsuzluk karinesini esas almıyor. Suçsuz insanlar peşinen suçlu ilan edilerek bir algı operasyonuna girişiliyor. O kişinin suçsuz olup olmaması “düşman ceza hukukunu” uygulayanların umurunda olmuyor. Bu noktada hukuk ihlal ediliyor, lekelenmeme hakkı ayaklar altına alınıyor. Oysa bırakın şüpheli bir kişiyi daha soruşturma aşamasında suçlu ilan etmek, bu imada bulunmak bile hukuka aykırıdır, hukuku katletmektir.

Özer böyle gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİYİ SUÇLU BELLEYİP ‘GİT KENDİNİ AKLA’ DİYORLAR

Düşman hukuku kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şüphelilerin aleyhine delil yaratma çabası içerisine girilirken dosyaya lehe delilleri koymuyorlar. Önyargılarla hareket ediyorlar, vehimlerle zanlarla iddianame yazıyorlar. “Düşman” belledikleri şüphelileri peşinen suçlu ilan edip sonra da “git kendini akla” diyerek adeta samanlıkta iğne aramaya gönderiyorlar. 8 aydır iddianameler bile yazılmadı. İddianameler derhal yazılmalı ve tutuksuz yargılama ilkesi benimsenmeli. Geç gelen adalet, adalet değildir…

‘KAYYUM BİTMELİ’

Tutuklama fetişizminden vazgeçilmeli. Tutukluluk bir kural değil istisnadır. Tutuklamanın bir cezalandırma biçimine dönüştürülmesi, adaletin vasfını kaybetmesine yol açar. O nedenle seçilmişler tutuksuz yargılanmalıdır. Kayyum uygulamasına derhal bitmeli, başkanlar görevlerine iade edilmelidir. Hasta tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır.

SAVCI LEHTEKİ DELİLİ TOPLAMIYOR

İddianamede lehinize delil yoktu ama tanık olarak lehinize beyan veren çok kişi vardı. Bunun nedeni nedir?

Yargının kimseye bağlı olmaması ve tarafsız olması adalet dağıtmanın ilk şartıdır. Yargı, devlet dairesindeki memurlar gibi iktidarın tarafında yer alırsa güven sarsılır, düzen kökten bozulur. Hukuk adı altında muhalifler suçlu ya da suçsuz olduğuna bakılmaksızın, şafak baskınları ile gözaltına alınıp jet hızıyla tutuklanarak hapishaneye gönderiliyorsa adaletten bahsedilebilir mi? Bununla da yetinmeyerek illa ki tutukladıkları kişileri suçlu çıkartmak için olmayan suçlar icat ediliyor. Bütün bunların ötesinde hiçbir davanın nasıl seyredeceği ne zaman nasıl sonuçlanacağı öngörülemiyor. Davalar makul sürede sonuçlanmıyor. Savcılar aleyhe olduğu gibi lehe delilleri de toplamakla yükümlü oldukları halde bunu yapmıyor.