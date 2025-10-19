Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin iki kız, bir erkek olmak üzere üç çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti.

Baba Hüseyin A. (43)

Hüseyin A.’yı arayan bir komşusu, eski eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu iddia ederek çocuklar için DNA testi yaptırmasını önerdi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı.

Anne Ş.T. (35)

Mahkemenin talebiyle Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda yapılan testte, Hüseyin A.’nın oğlu E.A. (16)’nın yüzde 99,9 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise babalık bağının reddedildiği tespit edildi. Mahkeme, bu sonuçların ardından iki kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

Kız çocuklarının babası kuzeni çıktı

Soy bağının reddi kararından sonra Ş.T., bu kez M.K. hakkında iki kız çocuğu için babalık davası açtı. Ancak dava sürerken Ş.T., geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybetti.

Mahkemenin yaptırdığı DNA testinde ise M.K.’nin iki kız çocuğunun yüzde 99,9 olasılıkla biyolojik babası olduğu belirlendi.

"Boşandıktan sonra ertesi gün komşum aradı"

Yaşadıklarını anlatan Hüseyin A., “Eşimle 2007’de evlendik, önce oğlumuz doğdu. Ardından iki kızımız dünyaya geldi ama meğer benim kuzenimle uzun süre gizli bir ilişkileri varmış. Boşandıktan birkaç gün sonra komşum arayıp ‘DNA testi yaptır’ dedi. Test sonucu her şeyi ortaya çıkardı” dedi.

Hüseyin A., eski eşinin kendisine, kuzeni M.K. tarafından tehdit edilerek birlikte olmaya zorlandığını söylediğini belirtti.

(Kuzen M.K.)

"Kız çocukları ortada kaldı"

“Şimdi o kişi hâlâ bu sonucu kabullenmiyor,” diyen Hüseyin A., “Bu çocuklara yazık, günah. Kız çocukları ortada kaldı. Şu an Antalya’da dedeleriyle yaşıyorlar ama onlar da yaşlı. Onlar da vefat ederse bu çocuklar sahipsiz kalacak” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için kayyım atanacak"

Hüseyin A., yeni DNA testinin ardından sürecin mahkemede devam ettiğini, 3 Aralık’ta duruşma yapılacağını söyledi.

“Çocuklar için kayyım atanacak. Benimle artık görüşmüyorlar çünkü doldurulmuş durumdalar. Sadece oğlum yanımda kalıyor ve kardeşleriyle onun üzerinden görüşüyorlar” dedi.

"Kuzenim mal varlığını eşi ve oğluna devretmiş"

Hüseyin A., ayrıca M.K.’nin, mal varlıklarını eşi ve oğluna devrettiğini öne sürerek, “Tazminat davası açtım, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim” diye konuştu.