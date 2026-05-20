Dünyanın en sıra dışı altyapı projeleriyle tanınan Çin’in güneybatısındaki Wuxi ilçesinde bulunan Lingpaishi (Token Stone) yolu, ekstrem eğimi ve dar yapısıyla dünyanın en zorlu güzergahlarından biri olarak gösteriliyor.

İKİ DEV UÇURUMUN ARASINA İNŞA EDİLEN BİR YOL

İki dev uçurumun arasına inşa edilen yol, 37 haneli ve 137 nüfuslu küçük Tian Ping topluluğunu 201 nolu İl Yolu’na bağlıyor. Toplam uzunluğu 3,7 kilometre olan güzergahın asıl zorlu kısmını oluşturan zikzaklı bölüm ise sadece 453 metre uzunluğunda.

2012 yılında inşa edilen ve 2019 yılında asfaltlanan yolun bazı noktalarında eğim %36 seviyesine kadar çıkıyor. Yolun dar yapısı nedeniyle araçların geri dönmesinin imkansız olduğu belirtilirken, güvenli sürüş için şu kurallar uygulanıyor:

Vites Sınırlaması: Aşırı diklik nedeniyle zikzaklı bölümün yalnızca 1. viteste geçilmesi gerekiyor.

Manevra Alanları: Küçük araçlar, dönüşleri ancak virajlarda bu amaçla bırakılan özel boşlukları kullanarak tamamlayabiliyor.

Araç Kısıtlaması: Yol; kamyon, otobüs ve büyük karavan çeken araçların geçişine tamamen kapalı tutuluyor.

DAR VİRAJLARDA MANEVRA YAPABİLMESİ AÇISINDAN AVANTAJLI

Yerel kaynaklar, köy nüfusunun azlığı sebebiyle yoldaki trafik yoğunluğunun düşük olmasının, sürücülerin dar virajlarda manevra yapabilmesi açısından avantaj sağladığını ifade etti.