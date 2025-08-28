Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 Haziran 2023’te göreve atandı ve 37 gün sonra “Bazı aileler, kız çocuklarının erkeklerle aynı okula göndermek istemiyor, gerekirse kız okulu açılabilmeli” dedi. Tekin’in 11 Temmuz 2023’te yaptığı bu açıklama; STK, siyasetçi, eğitim camiası ve sendikalardan büyük tepki gördü, “Laiklik, karma eğitim, haremlik-selamlık” gibi tartışmalara yol açtı. Ardından konu soğumaya bırakıldı.

Bakan Tekin, 2 yıl sonra 20 Mayıs 2025’te bu kez “Kızlar eğitim hakkından mahrum kalmamalı, kız okulları açabilmeliyiz” dedi. Yine tepki aldı ancak 3 ay sonra düğmeye basıldı. Ankara Dikmen’de Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, sadece kızlar için ortaokul bölümü açtı. Okulun girişine henüz yeni tabelalar asılmadı ancak internet sitesinde “İlk ve tek kız ortaokulu” vurgusu yapıldı. Okuldan, “Önümüzdeki eğitim döneminde 5. sınıftan itibaren kız öğrenci kayıtları alınacaktır” açıklaması geldi.