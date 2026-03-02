Mısır, Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak stratejik bir kara koridoru oluşturmak amacıyla ülkenin ilk yüksek hızlı elektrikli demiryolu hattını inşa ediyor. Ulaşım altyapısında modernizasyon hamlesi olarak değerlendirilen bu dev proje, deniz yollarına güçlü bir kara alternatifi sunmayı hedefliyor.

DENİZ YOLUNU BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Ain Sokhna, Alamein ve Matrouh şehirlerini birbirine bağlayacak olan ilk hat, bölgesel bağlantı açısından dönüştürücü bir rol üstlenecek. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte lojistik ve yolcu taşımacılığında yeni bir dönemin başlayacağını vurguluyor.

88 KİLOMETRELİK RAY TAMAMLANDI

Projenin kalbi niteliğindeki 578 dönümlük October Gardens atölyesinde çalışmaların hız kazandığı bildirildi. Bölgenin en büyük tren işletme ve bakım merkezlerinden biri olacak bu tesis, aynı anda 50 tren ve lokomotife ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Doğu Nil kısmında 88,3 kilometrelik ray döşeme işlemi tamamlandı. Batı Nil ve Kuzey sektörleri ise ray döşeme ve altyapı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.