Bahamalar'ın Eleuthera Adası'nda yer alan ve coğrafi yapısıyla dünyada benzeri az bulunan Glass Window Köprüsü, Atlas Okyanusu ile Karayip Denizi’ni (Bight of Eleuthera) birbirinden ayıran en dar nokta olma özelliğini koruyor. Yaklaşık 10 metre genişliğindeki kayalık bir şerit üzerine kurulu olan bölge, iki farklı su kütlesinin yarattığı keskin renk kontrastıyla dikkat çekiyor.

BİR TARAFTA OKYANUS BİR TARAFTA KARAYİPLER

Adanın en dar noktasında konumlanan köprü, iki farklı deniz ekosistemini fiziksel olarak ayırıyor. Bir tarafta derinlik ve güçlü akıntılar nedeniyle koyu lacivert tona sahip hırçın Atlas Okyanusu yer alırken, diğer tarafta sığ ve sakin yapısıyla turkuaz renkli Karayip Denizi uzanıyor. İki su kütlesinin birbirine karışmadan, sadece bir asfalt yol ve doğal kaya bariyeriyle ayrılması bölgeye özgü bir manzara oluşturuyor.

DOĞAL KEMERTEN BETON YAPIYA GEÇİŞ

Bölge, ismini geçmişte burada bulunan ve "pencere" şeklindeki doğal bir taş kemerden alıyor ama yıllar içerisinde meydana gelen şiddetli fırtınalar ve "Rogue Wave" olarak adlandırılan dev dalgalar, doğal taş yapının yıkılmasına neden oldu. Adanın kuzey ve güney hattı arasındaki ulaşım, bugün bu doğal temeller üzerine inşa edilen beton köprü vasıtasıyla sağlanıyor.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILIYOR

Sanat tarihinde Amerikalı ressam Winslow Homer’ın 1885 tarihli eserine de konu olan bu nokta, günümüzde önemli bir turistik merkez konumunda. Bununla birlikte, bölgedeki güvenlik riskleri devam ediyor. Yerel yetkililer, okyanus dalgalarının köprü seviyesini aşabildiği fırtınalı dönemlerde, can ve mal güvenliği gerekçesiyle geçişlerin durdurulduğu ve köprünün trafiğe kapatıldığı konusunda uyarıda bulundu.