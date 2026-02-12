Küresel içecek pazarında dengeler değişiyor. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişi, yıllardır tahtını koruyan gazlı içecek devlerini strateji değişikliğine zorladı. ABD başta olmak üzere dünya genelinde şekerli içecek tüketimi hızla düşerken, sektörün iki dev ismi Coca-Cola ve Pepsi, rekabeti "sağlık" odağında yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

ABD’de kişi başına düşen yıllık gazlı içecek tüketiminin bu yıl 160 litreye kadar gerilemesi bekleniyor. Özellikle 2020-2025 dönemini kapsayan veriler, obezite ve diyabetle mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarının tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Artık tüketiciler, market raflarında "lezzet" kadar "içerik" ve "sağlık faydası" kriterlerini de ön planda tutuyor.

PEPSİ VE COCA - COLA'DAN YENİ ÜRÜN

Sektördeki en dikkat çekici adım Pepsi’den geldi. Şirket, sadece şeker oranını düşürmekle kalmayıp, sindirim sistemini destekleyen probiyotik kola projesini duyurdu. Küresel piyasalarda yankı uyandıran bu hamle, kolayı "zararlı bir kaçamak" olmaktan çıkarıp "fonksiyonel bir içecek" haline getirmeyi hedefliyor.

Rekabette geri kalmak istemeyen Coca-Cola ise diyet kategorisini çeşitlendirmeye çalışıyor. Şirket, tüketicilerin yoğun talebi üzerine Coca-Cola Cherry Float ve Diet Cherry Coke ürünlerini yeniden üretim bandına taşıyor.

TÜRKİYE PAZARI BU DEĞİŞİME HAZIR MI?

Küresel ölçekteki bu hamlelerin Türkiye yansıması da oldukça kritik. Türkiye, Avrupa’da gazlı ve şekerli içecek tüketiminin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alsa da şekerli içeceklere uygulanan ÖTV ve ambalaj üzerindeki besin değeri bilgilendirmeleri, tüketicileri düşük kalorili seçeneklere yönlendiriyor.

Pepsi'nin probiyotik hamlesinin, geleneksel olarak sindirim dostu içeceklerealışık olan Türk tüketicisi tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Uzmanlar, küresel pazarda başarı yakalayan bu yeni nesil "fonksiyonel" içeceklerin, Türkiye'deki büyük market zincirlerinde de kısa sürede yerini alacağını öngörüyor.