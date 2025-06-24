1994 yapımı kült film 'Interview With the Vampire'da birlikte rol alan Pitt ve Cruise, tokalaşarak ve birbirlerine sarılarak adeta eski günleri yad etti.

Kırmızı halıda objektiflere yansıyan görüntülerde Cruise’un Pitt’in ceketinin yakasına dostça dokunduğu ve ikilinin uzun uzun sohbet edip kahkahalar attığı görüldü. Bazı karelerde ise ünlü oyuncular kol kola poz vererek hayranlarına nostaljik bir buluşma yaşattı.

61 yaşındaki Brad Pitt, avcı yeşili bir takım elbise, nane yeşili bir şal ve kahverengi ayakkabılarla dikkat çekerken, 62 yaşındaki Tom Cruise ise imzası hâline gelen aviator gözlükleri, gri takım elbisesi ve siyah ayakkabılarıyla şıklığını korudu.Cruise galaya yalnız katılırken, Pitt etkinliğe sevgilisiyle birlikte geldi.

İkilinin daha önce birlikte görüntülenmesi 2001 yılında, Los Angeles’taki “A Tribute to Heroes” adlı 11 Eylül yardım etkinliğinde gerçekleşmişti.

Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde E! News’e verdiği röportajda, Cruise ile yeniden aynı projede yer alabileceğini ancak bir şartı olduğunu belirtti ve “Uçaklardan falan sarkmam. O yerlerde kalırsa, olur.” diyerek Cruise’un tehlikeli dublörlük alışkanlıklarına esprili bir göndermede bulundu.

Öte yandan Cruise, Pitt’in sürüş yeteneğine övgüde bulundu. 1990’larda birlikte rol aldıkları film döneminde go-kart yarışlarına katıldıklarını hatırlatarak, “Brad çok iyi bir sürücü. Gerçekten. Beraber yarıştık, bitirip gece boyu go-kart sürdük” dedi.