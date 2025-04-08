Konya'daki bir imam hatip ortaokulunda kadın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 2 erkek öğrencisini istismar etti. 31 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi R.E., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 13 yaşındaki bir öğrencisine mesaj göndermeye başladı.

ÖĞRENCİSİNE TACİZ İÇEREN MESAJLAR GÖNDERDİ

Kadın, öğrencisine farklı zamanlarda kendi fotoğraflarını gönderen R.E, "Bebeğim, aşkım, sevgilim, seni çok seviyorum, birlikte uyuyalım" şeklinde mesajlar gönderdi.

Kadın öğretmen, aynı öğrencisini de farklı zamanlarda birçok kez kendisine ait araç ile bir AVM'nin kapalı otoparkına götürdü. Öğretmen, burada da çocuğu taciz etti.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİSİNİ DAHA HEDEF ALDI

Öğrencisi ile bir süre sonra ilişkisini bitiren öğretmen R.E., aynı okulda eğitim gören başka bir öğrencisini hedefine aldı.

AVM OTOPARKINDA TACİZ ETTİ

Kadın öğretmen bu öğrencisine de farklı zamanlarda açık fotoğraflarını ve videolarını gönderdi. Öğretmen bu öğrenciyi de AVM otoparkında taciz etti.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI

Veliler, öğretmenin mesajlarını çocuklarının telefonunda gördü. Bunun üzerine öğretmenden şikâyetçi olundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öğretmen hakkında iki çocuk yönünden "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 106 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen, 8 Nisan’da görülen ilk duruşmada öğrencisiyle ilişkisini itiraf etmesi üzerine savcılığın talebi üzerine tutuklandı.

BU KEZ BAŞÖRTÜSÜZ KATILDI

Davanın ikinci duruşması bugün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Başörtülü kadın öğretmenin ikinci duruşmaya başı açık katılması ise dikkat çekti. Duruşmaya ise, kadın öğretmenin avukatının savunması damga vurdu.

‘PES’ DEDİRTEN SAVUNMA

Sanık avukatı, cinsel istismar iddialarını reddederek, olayın olsa olsa sarkıntılık şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. Avukat ayrıca öğretmenin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti. Avukatın söylemlerine karşı öretmen R.E., ise herhangi bir ilaç kullanmadığını ve akıl sağlığının yerinde olduğunu savundu. Ancak buna rağmen mahkeme heyeti, TCK’nın 32.maddesi gereğince öğretmenin adli tıpa sevk edilmesine karar verdi ve duruşmayı 26 Haziran 2025 tarihine ayına erteledi.

DURUŞMAYA UCİM AVUKATLARI DA KATILDI

Davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ise, öğretmenin TCK’nın 32. Maddesi gereğince adli tıpa sevk edilmesine tepki gösterdi. UCİM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UCİM Konya Temsilciliği olarak; takipte olduğumuz 3. Ağır Ceza Mahkemesinde iki öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla görülen dosyada TCK’nın 32.maddesi gereğince adli tıpa sevk edilmiş durumdadır. 26 Haziran 2025 tarihine duruşmamız ertelenmiştir. Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”





