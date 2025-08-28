Trabzon seferini yapan bir uçakta, iki yolcu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, uçaktaki bir yolcu, diğer iki yolcunun öpüştüğünü öne sürerek tepki gösterdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tepkinin ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında bazı yolcuların kendilerini “Biz kardeşiz” sözleriyle savunduğu öne sürüldü.

Yaşanan gergin anlar, uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bir yolcunun uçağı durdurmaya çalıştığı öğrenildi.