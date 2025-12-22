AKP’li Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 2020 yılında Gümsaş Yaşam Evleri adı altında şehirde konut ve ticari alanların yer aldığı projeyi “Şehrin vizyonu” diye tanıttı. Proje, 729 konut ve 13 bin metre kare ticari alanı kapsıyordu. Projeye dahil olan vatandaşlara 36 ay içinde evleri tamamlanıp verilecekti. 5 yıl geçti, 15 bloktan sadece 2’sinin kaba inşaatı yapıldı. Geçen yıl da Belediye AKP’den MHP’ye geçti.

Mağdurlar her yerde çözüm arıyor

Ne eski ne de mevcut başkan yüzlerce mağdura çözüm bulabildi. Toplanan paraların belediye şirketi yöneticileri tarafından Bitcoin ve bahiste kaybedildiği belirtiliyor. Projeyi belediye şirketi Gümsaş’ın yetkilisi E.Ö yürüttü. Mağdur Yüksel Cemil Ülker, “Önceki dönemde şirket yöneticisi olan bir kişinin toplanan paralarla Bitcoin aldığı söylendi. Güya paraları Bitcoin üzerinden katlayacaktı, ortada ne para var ne de proje” dedi.

GÜYA KATLAYACAKTI

Ülker 2022’de pandemi bahanesiyle yüzde 80 fark alındığını, “Bu fark ödenirse proje hızla tamamlanacak” algısı yürütüldüğünü söyleyerek “Böylece daireler ikinci kez satıldı. Şimdi TOKİ üzerinden yeni ihaleye çıkılacağı için üçüncü kez para istiyorlar. Gitmedik kapı, görüşmedik yetkili kalmadı. Yeter bir daire için 3 kez para ödenir mi?” diye isyan etti.

Erdoğanlı poster de işe yaramadı

Umudunu kaybeden mağdurlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gümüşhane ziyareti sırasında pankart açtı. Erdoğan otobüsü durdurup dinledi ancak AKP’li başkan seçimi kaybedince umutlar suya düştü.