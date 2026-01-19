İzmir’de Mihriban Yılmaz’ı öldüren Fatih İnan’ın (26) 2023’te Manisa’da çalıştığı inşaattan düşerek ölen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül’ün (24) de katili olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 2023 yılında Naile Büşra Sarıgül, Manisa'da çalıştığı inşaatta 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Raporda genç kadının kalp krizi geçirip, merdivenden düştüğü belirtildi. Kadının üzerinde bulunan sperm örneği ise inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. Ancak Fatih İnan ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' diye ifade verdi.

AMCANIN MESAJI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Fatih İnan gözaltındayken ifadesi alınan kardeşi Ömer İnan'ın Mihriban'ın ölümünün ardından amcası Kerem İnan ile yaptığı mesajlaşmalar incelendi. Amca Kerem İnan'ın, Ömer İnan'a "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı anlaşıldı.

İnan'ın Sarıgül'e cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı.