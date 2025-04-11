13 yıl sonra Erdoğan ile DEM Parti Saray'da buluştu.
Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.
Önder ve Buldan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Görüşme sonrası DEM Parti'den yazılı bir açıklama yapıldı.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti" denildi.
Can Coşkun, Korkusuz'daki 'Erdoğan süreç hızlansın dedi' başlıklı yazısında Saray'daki 1 buçuk saatlik kritik görüşme hakkında çarpıcı bilgiler verdi.