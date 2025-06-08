Mersin'in Tarsus ilçesinde aile arası kavgada kan döküldü.
Yenice Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Polat (48) ve Yalçın Polat (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılar H.P. (45) ve Ş.D'nin (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan, olayın ardından hastane önüne gelen aile yakınlarından bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.
Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.