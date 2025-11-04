Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Zülfü Coşan, Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.