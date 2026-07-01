Milyonlarca çalışan ve emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verisindeki kümülatif artış ise yüzde 16.61 olarak kayıtlara geçti. Eğer anketler ve enflasyon tahminleri doğru çıkarsa ilk 6 aylık toplam enflasyon verisi yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşacak.

ZİNCİRLEME YÜKSELECEK

3 Temmuz’da emekli ve memurun maaşlarına yapılacak artışlar kesinleşirken, eş zamanlı olarak devreye girecek olan ÖTV zammının yansıyacağı akaryakıt artışları, bedelli askerlik ücretleri ve kira tavanlarındaki yükseliş, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını yukarı fırlatacak. Akaryakıta gelecek her kuruşluk zam; lojistikten gıdaya, sigaradan kiraya kadar her şeyin fiyatını zincirleme olarak yükseltecek.

Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki maktu ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında, geriye dönük 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında otomatik olarak

artırılıyor.