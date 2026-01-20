Dünyanın en ikonik şehirlerini birer cazibe merkezine dönüştüren, kültürü ve gece hayatını şekillendiren caddeler araştırıldı. Moda başkentlerinden açık hava galerilerine kadar çeşitlilik gösteren listede, İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi de dünyanın en havalı rotaları arasında yerini aldı. İşte atmosferi, tarihi dokusu ve enerjisiyle dünyayı kendine hayran bırakan o 11 cadde:

ŞEHİRLERİN KİMLİĞİ BU CADDELERDE ŞEKİLLENİYOR

Bazı yollar sadece birer ulaşım güzergahı değil, başlı başına birer destinasyon niteliği taşıyor. Hazırlanan listede, sokak sanatının her gece çehresini değiştirdiği Melbourne sokaklarından, lüksün kalbi Milano ve Paris bulvarlarına kadar dünyanın dört bir yanından sembol mekanlar sıralandı.

11. SIRADA İSTİKLAL CADDESİ VAR

Türkiye’den listeye giren tek nokta olan İstiklal Caddesi, "Doğu ve Batı’nın kusursuz sentezi" olarak tanımlandı. Tarihi tramvayı, çok kültürlü yapısı ve hiç bitmeyen enerjisiyle İstiklal, listenin en dikkat çeken duraklarından biri oldu.

DÜNYANIN EN HAVALI 11 CADDESİ

1- Hosier Lane (Melbourne, Avustralya): Her gün değişen grafitileriyle dünyanın en büyük yasal açık hava galerisi.

2- Şanzelize (Paris, Fransa): Sinematik romantizmin ve klasik Fransız ihtişamının değişmez adresi.

3- Beşinci Cadde (New York, ABD): Gökdelenlerin gölgesinde dünyanın en ünlü mağaza ve müzelerine ev sahipliği yapıyor.

4- Via Monte Napoleone (Milano, İtalya): Yüksek modanın ve lüksün dünya çapındaki merkez üssü.

5- Shoreditch High Street (Londra, Birleşik Krallık): Yaratıcı enerjisi ve vintage pazarlarıyla "aykırı" şıklığın başkenti.

6- La Boca, Caminito (Buenos Aires, Arjantin): Tango müziği ve rengarenk binalarıyla şehrin sanatsal ruhunu yansıtıyor.

7- Reeperbahn (Hamburg, Almanya): The Beatles’ın doğduğu, asiliğini koruyan efsanevi gece hayatı bölgesi.

8- Khao San Yolu (Bangkok, Tayland): Sırt çantalı gezginlerin uğrak noktası, kaos ve lezzetin birleşimi.

9- Lan Kwai Fong (Hong Kong): Dikey mimarisiyle barların üst üste dizildiği, elektrikli bir eğlence merkezi.

10- Gion’un Dar Sokakları (Kyoto, Japonya): Geleneksel ahşap evleri ve geyşalarıyla zamansız bir Japonya deneyimi.

11- İstiklal Caddesi (İstanbul, Türkiye): Müziğin ve tarihin iç içe geçtiği küresel bir kavşak noktası.