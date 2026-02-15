Arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, iki haftadır hastanede tedavi görüyor. Enfeksiyon riski dolayısıyla doktor gözetiminde yoğun bakımda tedavi gören Taşıyan, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Günaydın'ın haberine göre; normal odada tedavisi devam eden ünlü sanatçı, "Sevenlerimin duası ile Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" diyerek mesaj gönderdi. Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti.Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

