ABD'nin New Jersey eyaletinde, Hammonton kasabasında iki helikopter havada çarpıştı. Yetkililere göre kazada bir pilot hayatını kaybetti. Diğer pilot ağır yaralı olarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Çarpışma Hammonton Belediye Havaalanı üzerinde oldu. Her iki helikopterde de yalnızca pilotlar vardı.

Helikopterlerden birinin hızla dönerek yere çakıldığı görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri alev alan helikopterlerden birindeki yangını söndürdü.

ABD havacılık idaresi, "Enstrom F-28A ile Enstrom 280C helikopterleri havada çarpıştı, soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı.

KAZANIN SEBEBİ YOĞUN SİS Mİ?

Kaza yerine yakın bir kafeyi işleten Sal Silipino, pilotların restoranın müdavimi olduğunu ve sık sık birlikte kahvaltı yaptıklarını anlattı.

Silipino, kendisi ve müşterilerin helikopterlerin kalkışını izlediğini söyledi. Ardından birinin aşağı doğru sarmal çizerek düştüğünü ve hemen sonra diğerinin de onu izlediğini aktardı.

Silipino, “Şok ediciydi. Olanlardan sonra hâlâ titriyorum" dedi. Silipino, bölgedeki yoğun sisi kazanın sebebi olarak gösterdi.

Havacılık idaresi, sis koşulları nedeniyle pilotların birbirini görmediği ihtimaline odaklanacaklarını söyledi.