Malatya'da gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
ADANA'DA DA ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.