İstanbul ve Adana merkezli gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, KOM ile Asayiş Daire Başkanlıklarının desteğiyle yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yasa dışı silah ticaretine büyük bir darbe indirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların İstanbul ayağında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1021 adet ruhsatsız tabanca ile silah imalatında kullanılan 1264 adet muhtelif parça ele geçirildi. Eş zamanlı olarak Adana'da yürütülen faaliyetlerde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 adet tabanca parçası ve 23 şarjör buldu. Toplamda 1107 ruhsatsız tabancanın ve çok sayıda mühimmatın el konulduğu baskınlar sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.