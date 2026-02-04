Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile yenilenebilir enerji alanında hükümetler arası anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Türkiye'de toplam 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgar santrali kurulması hedefleniyor.

ELEKTRİK 25 YIL BOYUNCA DÜŞÜK FİYATTAN ALINACAK

Bu büyük planın ilk adımı ise Karaman ve Sivas olacak. İki ilde toplam 2.000 MW kapasiteli güneş enerjisi santralleri hayata geçirilecek.

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, projelerin tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek ve uluslararası finans kuruluşları da sürece kredi desteği verecek. Üretilen elektriğin alım fiyatları ise dikkat çekici düzeyde düşük olacak:

Karaman: Kilovatsaat başına 1,995 euro cent

Sivas: Kilovatsaat başına 2,3415 euro cent

Bu fiyatlar üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alım garantisi sağlanacak. Bakanlık, söz konusu rakamların Türkiye'de bugüne kadar inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük satış fiyatları arasında yer aldığını vurguluyor.

2.1 MİLYON HANEYE TEMİZ ENERJİ

Santrallerin en az yüzde 50 yerlilik oranıyla inşa edilmesi planlanıyor. Bu sayede sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda yerli elektrik ekipmanları ve hizmet sektörünün de önemli ölçüde desteklenmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projeler tamamlandığında, 2.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bakan Bayraktar, bu yatırımların Türkiye'nin enerji sektörüne duyulan uluslararası güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.