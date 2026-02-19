Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Silah sesleri üzerine adrese giden polis ekipleri, evde Kübra Kılıç, Zeynep Ayaz ve Tolga Kuş’u kanlar içinde buldu.

Yapılan kontrolde Kuş ile Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tolga Kuş (31)

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin yaklaşık 7 ay önce boşandığı ve Kübra Kılıç’ın iki çocuğuyla yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

Kübra Kılıç (31)

İddiaya göre Tolga Kuş’un kıskançlık nedeniyle eski eşini rahatsız ettiği, olay günü de bu nedenle eve geldiği öğrenildi. Kapıyı açan eski eşine çocuklarının gözü önünde ateş eden Kuş’un, evde bulunan Zeynep Ayaz’ı da sırtından vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirtildi.

Zeynep Ayaz (30)

Cinayete tanıklık eden 12 ve 4 yaşındaki iki çocuk devlet korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, üç kişinin cenazelerinin yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi.