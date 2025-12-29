Kütahya’da iki kadın arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre 31 yaşındaki Dilruba Işık ile arkadaşı 27 yaşındaki Sevgi K. bir erkeği paylaşamadı.

Kıskançlık nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sevgi K., Dilruba Işık’ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilruba Işık ile darp sonucu yaralandığı belirtilen Sevgi K., sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilruba Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞIYORDU

Yaşamını yitiren bir çocuk annesi Dilruba Işık’ın bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.