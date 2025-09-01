Bölmekaya’da Evler Yanıyor, Mahalleler Tahliye Edildi

Yangının öğleden sonra hızla büyümesiyle Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’nde evler yanmaya başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde tahliye kararı alındı. Polis, jandarma, komando birlikleri ve askerlerin desteğiyle bölgedeki vatandaşlar güvenli alanlara taşındı.

4 Gündür Süren Kabus

27 Ağustos Çarşamba günü Çatak Mahallesi’nde başlayan yangın, kısa sürede Denizli sınırlarını aşarak Aydın’a ulaştı. Dört gündür süren yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak öğleden sonra şiddetli rüzgârın etkisiyle tekrar büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Alevlere karşı çok sayıda helikopter, arazöz, ilk müdahale araçları, TOMA’lar ve yüzlerce personel seferber edildi. Ancak yangının hızla köyü sarması nedeniyle çok sayıda vatandaş dumandan etkilendi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavilerine başlandı.

Hastane de Tahliye Edildi

Yangının ilerleyişi yalnızca evleri değil, sağlık tesislerini de tehlikeye soktu. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası’ndaki hastalar ile tıbbi cihazlar tedbir amaçlı güvenli bölgelere taşındı. Tedavisi süren hastalar ambulanslarla Denizli merkezindeki hastanelere sevk edilirken, acil müdahale gerektiren durumlar için hastane bahçesine sahra çadırı kuruldu.

Türkiye, yaz mevsiminin son gününde de büyük yangınlarla mücadele ediyor. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, bölge halkına zor anlar yaşatmaya devam ediyor.