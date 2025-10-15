Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikâh masasına oturmuş ancak sürpriz evlilik sadece 1 gün sürmüştü. Balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu.

"O EVLİLİĞİ YAPTIM' DEMEK İÇİN..."

Ataizi katıldığı bir pogramda 1 günlük evliliğiyle ilgili "O evlilik inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, 'o evliliği yaptım' demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur" demişti.

Ataizi, 2012'de nikâh masasına oturduğu oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den de 2018'de boşandıktan sonra spor hocası Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIM"

Aydoğdu ile ilişkisi 5 yıldır devam eden Hande önceki gün "Hayatı paylaşmak güzel ama daha önce küçük hayal kırıklıkları yaşadığım için evliliğe inanmıyorum. Etrafımda da öyle mükemmel mutlu evli çiftler göremiyorum. Biz de akıştayız" ifadelerini kullandı.