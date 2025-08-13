Fransız Sağlık ve Tarım Bakanlıkları, haziran ayı başında yürütülen epidemiyolojik ve mikrobiyolojik analizlerde vakalar ile bu peynirler arasında olası bir bağlantı tespit edildiğini açıkladı. Olayın ardından ülke çapında kapsamlı bir geri çağırma süreci başlatıldı.

BÜYÜK ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR

18 Haziran’dan bu yana görülen vakalarda 21 kişiye listeria teşhisi konulurken, 2 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc gibi büyük zincir marketlerde satılan ünlü markanın bazı peynir çeşitlerinin raflardan toplatıldığı bildirildi.

Geri çağrılan ürünler arasında Chêne d’Argent markasının büş peyniri, Saveurs d’Antan’ın camembert peyniri ve Le Berger markasının coulommier peynirleri bulunuyor. Tüm bu ürünlerin Fromagerie Chavegrand firması tarafından üretildiği ve pastörize inek ya da keçi sütünden yapıldığı belirtildi.

TÜM PEYNİRLER RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Chavegrand firması, sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde hareket ederek, 23 Haziran 2025 tarihinden önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırma kararı aldı.

Peynirlerin yalnızca Fransa’da değil, birçok ülkede farklı ticari markalarla satışa sunulduğu bilgisi de dikkat çekti. Bu durum, geri çağırmanın uluslararası düzeyde de yayılabileceğini gösteriyor.

Listeria bakterisi, Fransa’da gıda kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve özellikle hamile kadınlarda ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kuluçka süresi 8 haftaya kadar uzayabiliyor.



Yetkililer, başta hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler olmak üzere tüm tüketicileri dikkatli olmaya ve riskli ürünleri tüketmemeye çağırıyor