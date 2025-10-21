Brezilya merkezli atık yönetimi şirketi Ambipar (AMBP3.SA), ciddi bir nakit sıkışıklığı ve milyarlarca reali bulan borçlarının erken ödeme riskleri nedeniyle, pazartesi akşamı Rio de Janeiro’daki bir mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

Ambipar’a bağlı bir iştirak, aynı zamanda ABD'de de iflas koruması talep etti. Bu gelişmeler, şirketin yaşadığı finansal türbülansın uluslararası boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

SWAP İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK ŞÜPHESİ

Şirketin yaptığı başvuruda, Finans Departmanı tarafından yürütülen swap işlemlerinde usulsüzlük şüphesi ve eski Mali İşler Direktörü'nün (CFO) ani istifası gerekçe olarak gösterildi. Bu olaylar zinciri, piyasalarda Ambipar Grubu’na olan güvenin sarsılmasına neden oldu ve bazı alacaklıların borçlarını erken tahsil etmeye çalışmasına yol açtı.

Ambipar, yaşananların şirketin diğer mali yükümlülüklerinde çapraz temerrüt riskini doğurduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini belirtti. Şirketin ayrı bir açıklamasında, Deutsche Bank’ın ek teminat talebinde bulunmasının, diğer finansal kuruluşları da harekete geçirdiği ifade edildi.

LİKİDİTE SIKINTISI DERİNLEŞTİ

Ambipar daha önce, bazı alacaklıların erken ödeme taleplerini engellemek için ihtiyati tedbir almayı başarmıştı. Ancak bu adım, güven krizinin ve likidite sıkıntısının derinleşmesini engelleyemedi. Şirket, tek bir alacaklının erken ödeme talebinin zincirleme bir finansal kriz başlatabileceğini ve bu durumun 10 milyar reali (yaklaşık 78 milyar lira) aşan bir mali boşluk yaratabileceğini ifade etti.

UBS tarafından eylül sonunda yayımlanan bir raporda, şirketin son yıllarda yaptığı 70’ten fazla birleşme ve satın alma (M&A) işlemiyle hızla büyüdüğü ancak bu hızlı genişlemenin yönetimsel zorlukları da beraberinde getirdiği belirtilmişti.

Raporda, Ambipar’ın Acil Müdahale (Response) biriminin operasyonel güvenilirliğe ciddi şekilde bağımlı olduğu, ancak finansal istikrarsızlık ve iç organizasyon sorunlarının müşteri güvenini zedeleyebileceği vurgulandı.

Ambipar’ın gelir dağılımına bakıldığında, 2023 yılında gelirlerinin yüzde 57’si Brezilya’dan, yüzde 25’i Kuzey Amerika’dan, yüzde 15’i Latin Amerika’nın geri kalanından ve yüzde 3’ü Avrupa’dan elde edildi.