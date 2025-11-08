Avrupa’yı Akdeniz’e bağlayacak 900 metre derinlikteki 14 kilometrelik tünel 2030 Dünya Futbol Kupası’na yetiştirilmesi için hazırlıklara başlandı. İspanya Fas ve Portekiz’de ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde iki kıtayı ve Fası’ı İspanya’ya bağlayacak denizaltı tünelinin Avrupa ile Afrika arasındaki ulaşımı kökten değiştirmeyi amaçladığı belirtildi.

2030 D ÜNYA KUPASINDA AÇILI ŞI YAPILACAK

Tünelin açılışı için sembolik bir tarih olarak 2030 Dünya Futbol Kupası tespit edildi. Dünya Futbol Kupası İspanya, Fas ve Portekiz’de ortaklaşa düzenlenecek

Dev tünel için İspanya ve Fas hükümetleri arasındaki iş birliğinin hem siyasi hem de ekonomik düzeyde yakın ve istikrarlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

CEBELİTARIK K ÖPRÜSÜ'NDEN AKDEN İZ'İN ALTINDAKİ T ÜNELE

Cebelitarık Boğazı'nın altından tünel açma fikrinin 1930'lardan beri tartışıldığı, İspanya ve Fas’ın 2023 yılında yeni jeoteknik analizlere 2,3 milyon avro yatırım yaparken, 2025 yılında yeni bir fizibilite çalışması başlatıldığı açıklandı. . İspanyol-Fas ortak ekibi, uluslararası uzmanların da katılımıyla projenin tasarımı üzerinde çalışıyor.

6 MİLYOR EURO’YA MAL OLACAK

Tünel kazma teknolojisi ve dünyanın en büyük sondaj makinelerinden bazılarını tedarik etme konusundaki uzmanlığı ile tanınan İspanyol Herrenknecht Ibérica şirketi, Fas ile İspanya arasındaki kalıcı bağlantı projesi için fizibilite çalışması yapmak üzere sözleşme imzaladı.

Fas’ın Tangier ile İspanya'nın Punta Paloma'sını bağlamayı amaçlayan tünelin, Haziran 2025'te sonuçlanması planlanan fizibilite çalışmasının maliyeti 6 milyar Euro olarak belirlendi.