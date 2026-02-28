İspanya hükümeti tarafından yaptırılan yeni bir teknik çalışma, Cebelitarık Boğazı’nın altından Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayacak olan devasa demiryolu tüneli projesinin mevcut teknolojiyle inşa edilebileceğini teyit etti.

TEKNİK OLARAK ONAYLANDI

Dünyanın önde gelen tünel açma makineleri üreticisi Alman Herrenknecht firması tarafından hazırlanan rapor, projenin aşırı karmaşıklığına rağmen güncel mühendislik kabiliyetlerinin bu zorluğun üstesinden gelebileceğini ortaya koydu. İspanyol hükümetine bağlı SECEGSA’nın talebiyle hazırlanan çalışma, özellikle jeolojik açıdan en riskli bölge olan Camarinal Eşiği’ndeki engellerin aşılabilir olduğunu vurguladı.

PROJENİN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Planlanan proje, toplamda yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda bir demiryolu tünelini kapsıyor. Bu hattın yaklaşık 40 kilometresi İspanya topraklarında yer alacak. Projenin yalnızca İspanya sınırları içinde kalan kısmı için öngörülen yatırım bedeli ise yaklaşık 8,5 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Tünelin İspanya terminalinin Vejer de la Frontera yakınlarında kurulması ve mevcut Cadiz-Sevilla demiryolu hattına entegre edilerek ulusal ağa bağlanması planlanıyor.

UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

İspanyol ve Faslı yetkililerin projeye ilişkin belirlediği taslak takvim şu şekilde:

Haziran 2026: 2007 tarihli ön projenin güncellenmesi için belirlenen son tarih.

2027: İlk keşif tüneli için ihaleye çıkılması konusundaki nihai kararın verilmesi.

2030: İspanya ve Fas'ın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası ile eş zamanlı olarak ilk fiziksel çalışmaların başlaması.

2035 - 2040: Projenin büyüklüğü ve teknik zorluklar nedeniyle ana hedeflere ulaşılması beklenen daha gerçekçi zaman aralığı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Proje kapsamında SECEGSA ve Faslı dengi SNED, dünyanın en derin tünel projesi olan Norveç'teki Rogfast üzerinde incelemelerde bulunurken, deniz tabanı ve sismisite çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ile iş birliği yapılıyor.

Temelleri 1979 yılındaki resmi anlaşmaya dayanan proje, 2023 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte yeniden hız kazandı. Projenin ilk aşaması olan keşif galerisinin inşa edilmesinin 6 ila 9 yıl arasında süreceği tahmin ediliyor.