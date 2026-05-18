Tokat ile Niksar arasındaki ulaşımı hızlandıracak yol projesinde çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta yaklaşık 40 dakika süren yolculuk süresi 25 dakikaya inecek.
YOL 5 KİLOMETRE KISALACAK
49 kilometre uzunluğunda planlanan bölünmüş yol kapsamında tünel, köprü ve kavşak çalışmaları sürüyor. Projeyle birlikte mevcut yol yaklaşık 5 kilometre kısalacak. Yolun önemli bir bölümünün daha önce trafiğe açıldığı belirtildi.
2027’DE HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR
Projede yer alan aç-kapa tünelde çalışmaların büyük kısmı tamamlanırken, kalan bölümde çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolu’nun 2027 yılının ortalarında tamamen hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Yeni yolun tamamlanmasıyla Tokat ile Niksar arasındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale gelmesi bekleniyor.