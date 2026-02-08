Konya'da yaşayan Ramazan Taşkın, iki oğlunu da okulda yaşanan şiddet nedeniyle kaybetti. Taşkın, şimdi iki oğlunu toprağa verdiği mezarlıkta işçi olarak çalışıyor. Onlardan ayrılmamak için kendi isteği ile mezarlıkta çalışan Taşkın, tek tesellisinin artık bu olduğunu dile getiriyor.

Taşkın ailesinin ilk kaybı 2024'te yaşandı. Okulun bahçesinde arkadaşı ile tartıştıktan sonra fenalaşan 14 yaşındaki büyük çocukları Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile daha yaralarını saramadan ikinci acısını ise geçen mayıs ayında yaşadı.

Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu öğrencisi Yusuf Taşkın (10), geçen 28 Mayıs'ta, öğretmen sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç.'nin (10) boğazını sıkması nedeniyle nefessiz kaldı. Yusuf'a ilk müdahaleyi okulun kantininde çalışan annesi Ebru Taşkın, ardından da okula çağrılan babası Ramazan Taşkın yaptı. Bu sırada okula ulaşan sağlık görevlilerinin müdahalesi ile yeniden hayata tutunan Yusuf, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Yusuf 1.5 ay süren tedavisinin ardından 11 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu.

ÇOCUKLARIMDAN UZAK KALAMAM

Sabah'ın haberine göre; kendi için ayırdığı mezar yerinde iki oğlunu toprağa verdiğini anlatan Taşkın, "Mustafa'yı kaybettikten sonra her şeyimiz Yusuf olmuştu. Yusuf ağabeyini çok özlüyordu. Onun yokluğuna alışamamıştı. Birlikte ağabeyinin mezarına ziyarete gittiğimizde 'Beni ağabeyinin yanına gömersiniz' demiştim. Ama oraya Yusuf'u koyduk. Çocuklarımın yanında olmak istedim. Buraya her geldiğimde kendime, 'Allah'ım yaşadıklarım gerçek mi yoksa rüya mı?' diye soruyorum. 'Niye burada çalışıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Çocuklarıma yakın olmak için' diyorum. Onlardan uzak kalamam. Hem işimi yapıyorum hem de çocuklarıma dua edip konuşuyorum. Mezarlarını temizliyorum. İnanıyorum ki onlar bizi görüyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Evlatlarının ölümüne ilişkin bilgi veren baba Taşkın, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yusuf'un kesin otopsi raporunu beklediklerini belirten baba, "Kim kusurluysa cezasını çekmesini istiyorum. Akran zorbalığı haberlerini görünce kahroluyorum. Artık çocukların canı yanmasın buna bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

EVLATLARIMIN YANINDA MUTLUYUM

Oğlu Mustafa'yı 2024'te, küçük oğlu Yusuf'u ise geçtiğimiz mayıs ayında kaybeden acılı aile yaşadıkları kaybın ardından sadece evlatlarının yakınında olabilmek için Akşehir'e taşındı. Yusuf, Altuntaş Mahalle Mezarlığı'nda ağabeyinin yanına defnedildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde işe başlayan Ramazan Taşkın, kendi isteğiyle iki oğlunun bulunduğu mezarlıkta görevlendirildi. Yaklaşık 6 aydır mezarlığın bakım ve temizliğini yapan Taşkın, evlatlarının yanında olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.