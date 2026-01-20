Jodie Foster’ın Oscar dolu kariyerine giden yolun başında, bir Disney setinde ölümle burun buruna geldiği korkunç bir olay yer alıyor. 63 yaşındaki ünlü aktris, W Magazine’a verdiği röportajda, henüz 8,5-9 yaşlarındayken başrollerini Johnny Whitaker ile paylaştığı Napolyon ve Samantha filminin çekimlerinde bir aslanın saldırısına uğradığını anlattı. Michael Douglas’ın da yardımcı rolde yer aldığı filmde kullanılan aslan, küçük Foster’ı bir anda ağzına alarak dehşet dolu anlar yaşattı.

'BENİ TUTT VE SALLADI'

Saldırı anını "Beni tuttu, salladı ve yatay bir şekilde hareket ettirdi" sözleriyle tarif eden Foster, vücudunun her iki tarafında da ikişer ısırık izi oluştuğunu ifade etti.

Şoke olduğu için olayla ilgili çok net detaylar hatırlamadığını belirten ünlü oyuncu, aslanın yelesinin öne geldiğini ve kendisini yan yatırarak sarstığını anlattı. Saldırının çekimler bittikten hemen sonra gerçekleşmesi nedeniyle bu anların kayda alınmadığı öğrenildi.

'HERKES KAÇMAYA BAŞLADI'

Olay sırasında set ekibinin verdiği tepki ise Foster’ın hafızasında yer eden en garip detaylardan biri oldu. Foster, saldırı başladığı anda tüm kamera ekibinin ekipmanlarını toplayıp kendisinden kaçarcasına koştuğunu gördüğünü söyledi. Korku dolu saniyeler, aslanın eğitmeninin "Bırak" talimatıyla son buldu ve Foster vahşi hayvanın ağzından kurtulmayı başardı.

YİNE AYNI ASLANLA ÇALIŞTI

Yaşadığı bu ağır travmaya rağmen çocuk yıldız, iyileştikten sonra sete geri dönüp aynı aslanla çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Foster, bu geri dönüş sürecinde yaşadığı başka bir korkuyu da şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sefer bir horoz taşıyordum ve horoz o aslanla çalışmaya alışık değildi. Aslanın başını çevirdiğini görünce üstüme koşacağını düşünüp horozu fırlatıp kaçtım; sanırım bu daha korkutucu bir andı."

Kariyerine böylesine zorlu bir başlangıç yapan Jodie Foster, sinema dünyasındaki başarısını kısa sürede kanıtladı. 14 yaşında Taksi Şoförü filmiyle ilk Oscar adaylığını kazanan aktris, 1989’da Sanık ve 1992’de Kuzuların Sessizliği filmlerindeki performanslarıyla iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Akademi Ödülü'nü kucaklayarak adını efsaneler arasına yazdı.