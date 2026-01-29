ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) incelemeleri sonucunda Hyundai ve Kia markalarına ait yüz binlerce araç için geri çağırma kararı alındı. Geri çağırmaların gerekçesi olarak, yan perde hava yastıkları ile gösterge paneli yazılımlarında tespit edilen olası arızalar gösterildi.

Hyundai, ABD’de 568 bin 576 adet Palisade model spor amaçlı aracını geri çağıracağını duyurdu. NHTSA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçlarda yan perde hava yastıklarının çarpışma anında doğru şekilde devreye girmeme ihtimali bulunduğu belirtildi. Yetkililer, soruna yönelik düzeltici çözüm çalışmalarının halen geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hyundai, gösterge paneli ekranında arıza riski tespit edilmesi nedeniyle 41 bin 651 aracı daha geri çağırma listesine ekledi. Şirket, bu problemin yazılım güncellemesi ile giderileceğini ve araç sahiplerine herhangi bir maliyet yansıtılmayacağını bildirdi.

Hyundai’nin kardeş markası Kia da benzer bir yazılım hatası nedeniyle harekete geçti. Kia, gösterge panelinde görüntüleme sorununa yol açabilecek yazılım arızası nedeniyle ABD’de 42 bin 677 aracı geri çağırma kararı aldı. NHTSA, Kia’daki sorunun da yazılım kaynaklı olduğunu ve gerekli teknik düzeltmelerin yapılacağını açıkladı.

Hyundai ve Kia’nın aldığı geri çağırma kararları, araçlardaki yazılım ve güvenlik sistemlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, araç sahiplerinin resmi bilgilendirmeleri yakından takip etmeleri ve geri çağırma kapsamında sunulan güncellemeleri en kısa sürede yaptırmalarının güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.