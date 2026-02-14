Avrupa Birliği (AB), Gürcistan hükümetinin izlediği siyasi yönelim ve demokratik standartlara ilişkin tartışmalar neticesinde, bu ülkenin diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine yönelik vize muafiyetini askıya alma kararı aldı. Karar, Brüksel'in "Gürcü Rüyası" hükümetine yönelik artan eleştirileri doğrultusunda bir yaptırım niteliği taşıyor.

MART İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avrupa Konseyi tarafından Aralık 2024’te güncellenen "Vize Askıya Alma Mekanizması" kapsamında alınan bu kararın, Mart 2026 başı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlandı. Teklif aşamasında Macaristan ve Slovakya'nın şerh koymasına rağmen, karar tüm AB üyesi ülkeler için bağlayıcı bir statü kazandı.

BU KİŞLİLERİ ETKİLEYECEK

Söz konusu askıya alma kararı, doğrudan Gürcistan halkını değil, karar alıcı mekanizmalarda bulunan üst düzey yetkilileri hedefliyor. Kısıtlamadan etkilenecek gruplar şunlardır:

- Siyasi Liderlik: Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, kabine üyeleri ve milletvekilleri.

- Yüksek Yargı ve Güvenlik: Yargı ve savcılık mensupları ile kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticileri.

- İdari ve Dini Yapı: Bakanlık yöneticileri, Katolikos-Patrik ve eşleri ile diplomatik misyonlarda görevli idari ve teknik personel.

UYARI NİTELİĞİ TAŞIYOR

AB yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu adımın bir "uyarı niteliği" taşıdığı belirtildi. Tiflis yönetiminin demokratik kriterlere uyum sağlamaması durumunda, kısıtlamaların kapsamının genişletilebileceği ifade edildi.