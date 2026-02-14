Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Katar ile iki ülkeyi birbirine bağlayacak olan yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesine ilişkin tarihi anlaşmayı onayladı. Bölgesel iş birliğinde yeni bir dönemi başlatması beklenen bu dev altyapı hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi ve seyahat süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

YOLCULUK SÜRESİ 2 SAATE DÜŞECEK

Toplam 785 kilometre uzunluğunda olacak elektrikli demiryolu hattı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı Katar’ın başkenti Doha’ya bağlayacak. Saatte 300 kilometreyi aşan hızlara ulaşacak olan trenler sayesinde, iki başkent arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 2 saate inecek.

Proje kapsamında hattın; Dammam ve Al-Ahsa gibi stratejik öneme sahip bölgelerden geçerek buralarda önemli duraklar içermesi planlanıyor. Her yıl milyonlarca yolcuya hizmet verecek olan hat, bölge genelinde hızlı ve verimli bir ulaşım alternatifi sunacak.

30 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Söz konusu demiryolu projesi sadece bir ulaşım hattı olmanın ötesinde, ekonomik büyümenin de lokomotifi olacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, doğrudan ve dolaylı olarak 30 binden fazla yeni iş imkanının yaratılması bekleniyor.