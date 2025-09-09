İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B.’nin Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlediği ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırgan E.B.’nin öldüğü olayda, E.B. ile irtibatlı olduğu belirlenen İran uyruklu bir kişi İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Soruşturma sürerken saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

E.B.’nin 16 yaşında olmasına rağmen sosyal medyada saldırgan içerikler paylaştığı belirlendi.

HÜDA PAR’dan Narlıdere Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Çevik’in, saldırganın sosyal medya paylaşımlarından birini beğendiği ortaya çıktı.

Çevik’in 2018 seçimlerinde HÜDA PAR’dan İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı olduğu ve aynı zamanda partinin İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

İki polisin şehit olduğu saldırının faili E.B.’nin paylaşımını beğenen Çevik’in sosyal medya hesabında hâlâ “HÜDA PAR Narlıdere Belediye Başkan Adayı” ibaresinin yer aldığı görüldü.