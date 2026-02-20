Suriye yönetimi, Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısında bulunan Hammam ile Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Resulayn gümrük kapılarının kapatılacağını bildirdi.

Kararın, başta mali sebepler olmak üzere işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı nedeniyle alındığı, Şam Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye Ticaret Bakanlığı’na iletildiği öğrenildi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Zaroğlu, mevcut yoğunluk nedeniyle Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yetersiz kaldığını belirterek, kapatmaların bölge ticaretini ve lojistiği sekteye uğratacağını ifade etti.

Başkan Zaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Suriye hükümeti tarafından Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılmasına yönelik alınmak istenen karar, bölge ticareti açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Söz konusu kapının devre dışı kalması halinde oluşacak yoğunluğun Cilvegözü Gümrük Kapısı’na yönelmesi, hem lojistik süreçleri hem de dış ticaret faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir. Bu durum, özellikle sınır ticaretiyle geçimini sağlayan iş insanlarımızı ve bölge ekonomisini doğrudan etkileyecektir. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası olarak; Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın yeniden aktif hale getirilmesini, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda artması muhtemel yoğunluğa karşı modernizasyon çalışmalarının hızlandırılmasını, İdari bina, antrepo ve ambar alanlarının kapasite artırımıyla güçlendirilmesini önemle talep ediyoruz. Sınır kapıları yalnızca geçiş noktaları değil; bölgesel kalkınmanın ve ekonomik istikrarın temel unsurlarıdır. Tek taraflı alınacak kararların ticari dengeleri bozabileceği göz önünde bulundurulmalı, karşılıklı istişare ve koordinasyonla hareket edilmelidir. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin ve bölgemizin menfaatlerini korumak adına sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.