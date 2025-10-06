Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın “iki adet 0,33 litrelik su için 170 TL ödedim” şikâyeti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetimde, işletmenin giriş kapısı ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ayrıca masalardaki fiyat listeleriyle girişteki fiyatların tutarlılığı incelendi.

Şikâyete konu olan suyun son üç aylık alış faturası ile işletmenin yazılı savunması talep edildi. Masalarda bulunan menü fiyat listesinde değişiklik tarihinin yer almaması da mevzuata aykırı bulundu ve firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede faaliyet gösteren beş farklı işletme için de “haksız fiyat artışı” kapsamında inceleme süreci başlatıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca haksız fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelere 143 bin 930 TL ile 1 milyon 439 bin 300 TL arasında idari para cezası uygulayabiliyor.