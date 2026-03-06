Çinli tarihçi ve eğitimci Jiang Xueqin’in iki yıl önce yaptığı öngörüler, Orta Doğu’daki son gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada “Çin’in Nostradamus’u” olarak anılan Jiang’ın 2024’te verdiği “Öngörülebilir Tarih” derslerinde ABD siyaseti ve Orta Doğu’daki olası bir savaş hakkında dikkat çeken tahminlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Son gelişmelerle birlikte bu öngörüler dünya gündeminde hızla yayılmaya başladı.

İLK İKİ TAHMİN GERÇEKLEŞTİ

Jiang’ın en çok konuşulan ilk öngörüsü, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olacağı yönündeydi. Joe Biden yönetimi sürerken yapılan bu tahmin, Trump’ın yeniden seçilmesiyle gerçekleşti.

İkinci öngörü ise ABD ile İran arasında doğrudan askeri çatışma ihtimaliydi.

Jiang, Trump yönetiminin bölgesel baskılar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle İran’la çatışma riski yaşayabileceğini söylemişti. 28 Şubat’ta İsrail ile birlikte başlatılan saldırılar, bu tahmini de yeniden gündeme taşıdı.

“ABD BU SAVAŞI KAYBEDECEK”

Jiang Xueqin’in en çok tartışılan üçüncü öngörüsü ise çok daha çarpıcı.

Tarihçi, ABD’nin İran’la gireceği geniş çaplı bir savaşın Washington için stratejik bir tuzağa dönüşebileceğini ve sonucun ABD açısından hüsran olabileceğini savunuyor.

Jiang’a göre İran’ın dağlık coğrafyası ve geniş toprakları, tarih boyunca büyük ordular için ciddi bir engel oluşturdu.

Bu durumu antik dönemde felaketle sonuçlanan Sicilian Expedition’a benzeten Jiang, ABD askerlerinin böyle bir savaşta başarılı olamayacağını ve “asker değil rehine” konumuna düşebileceğini iddia ediyor.

“3-4 MİLYON ASKER GEREKİR”

Çinli akademisyen, İran’ın tamamen kontrol altına alınabilmesi için 3 ila 4 milyon asker gerektiğini, bunun ise ABD’nin mevcut askeri kapasitesinin çok üzerinde olduğunu savunuyor.

BİR KEHANET DAHA

Jiang’a göre olası bir savaş yalnızca askeri sonuçlar doğurmayacak.

Çatışmanın büyümesi halinde Hürmüz Boğazı’nın kapanması küresel enerji ticaretini ciddi şekilde aksatabilir.

Ayrıca Çin’in elindeki ABD tahvillerini elden çıkarması durumunda ABD’de ciddi bir borç krizi yaşanabileceğini öne süren Jiang, uzun sürecek bir savaşın ABD içinde ekonomik sorunlara ve toplumsal huzursuzluklara yol açabileceğini iddia ediyor.