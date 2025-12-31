Peru'nun en çok rağbet gören turistik bölgesi olan, her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi çeken Machu Picchu'ya giden demiryolunda iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir tren sürücüsü hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Polis, turistleri taşıyan Inca Rail S.A. ve PeruRail S.A. şirketlerine ait trenlerin çarpışmasını soruşturuyor. İlk yardım ekipleri yaklaşık 20 kişinin durumunun nispeten ciddi olduğunu söyledi.

Bir polis memuru, yaralılar arasında yabancı turistlerin de olduğunu ekledi.

Kazadan kısa süre sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rayların üzerinde birbirine bakan ağır hasarlı lokomotifler, etrafa saçılmış kırık camlar ve rayların kenarında tedavi gören yaralılar görüldü.