12 Ocak'ta Etiyopya'da Omo Vadisi'ni turistik amaçla ziyaret eden Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ve iş insanı Cengizhan Güngör, hayatını kaybetti.



Saldırıyı düzenleyen grubun kimliği henüz belirlenemezken, olay sırasında iki Türk vatandaşı hayatını kurtararak saldırıdan kaçmayı başardı. Silahlı saldırıdan sağ kurtulan isimlerden biri olan Tarık Hotamışlıgil, yaşananları sosyal medya hesabından anlattı.

"BİRAZ PARA VE EŞYA İÇİN KIYDILAR BU GÜZEL İNSANLARA"



Saldırıdan sağ kurtulan Hotamışlıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan’la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya’ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki. Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Silkar Madencilik tarafından yapılan açıklamada, Akbulak'ın cenazesinin BUGÜN İstanbul'da defnedileceği belirtildi:

"Yaşadığımız bu büyük acı sonrasında, bazı haber mecralarında yer alan gerçeği yansıtmayan bilgilere ve 'milyarder iş adamı' gibi asılsız sıfatlara itibar edilmemesini, kamuoyunun, paylaştığımız doğrulanmış bilgiler doğrultusunda aydınlatılmasını önemle rica ederiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz."