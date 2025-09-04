İtalya’da yürütülen bir operasyon kapsamında, silah kaçakçılığı şebekesiyle irtibatlı oldukları değerlendirilen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

İKİ TÜRK UZUN NAMLULU SİLAHLA YAKALANDI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma’ya yakın Viterbo kentinde dün düzenlenen dini geçit töreni öncesinde, kentteki bir pansiyonda kalan iki Türk, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin silah kaçakçılığı yapılanmasıyla bağlantılı olabileceğini, aynı zamanda olayın “terör” boyutunun da incelendiğini aktardı. Öte yandan, birkaç gün önce yine Viterbo’da bir Türk mafya mensubunun gözaltına alındığı hatırlatılarak, iki soruşturma arasında ilişki olabileceği ifade edildi.