MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin KKTC seçimlerine ilişkin tepkisinin ardından MHP’nin kurucusu Merhum Alparslan Türkeş’in çocukları, KKTC kökenli olan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulundu.

BABAM KIBRIS TÜRKÜ

Tuğrul Türkeş, “KKTC’de ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından her zaman yaptığım üzere seçilen Cumhurbaşkanını telefonla arayarak tebrik ettim. Ayrıca da AKPM Türk heyetinin başkanı olduğum için yazılı olarak da tebrik etmek ihtiyacını duydum. Diplomasi danışmanımın uyarısı üzerine mektubun sayın Cumhurbaşkanına arzı beklenerek bu paylaşım yapıldı. Konunun çarpıtılarak değerlendirildiğini gördüm. Kayıtları düzeltmek adına kadim dostluğumuza dayanarak sizin aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak arzusundayım” dedi.

Türkeş sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’nin kurucu Genel Başkanı babam Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Lefkoşa doğumlu bir Kıbrıs Türküdür. Şu anda 28. dönem TBMM çatısı altında bilebildiğim kadarıyla iki KKTC kökenli milletvekili var birisi benim diğeri de kardeşim İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş hanımdır. Ben 2015-2017 yılları arasında 22 ay KKTC’nin her şeyinden sorumlu olarak T.C. Başbakan Yardımcısı olarak da görev yaptım. KKTC’nin statüsü bağımsızlık mücadelesi fedakarlıkları asla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs Türkü demokrasiye inancını hür iradesi ile karar verebileceğini ve demokrasi içerisinde iktidarı değiştirebileceğini daha önceki seçimlerde olduğu üzere bir kez daha ortaya koymuştur.”

KKTC BAĞIMSIZDIR

Merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ve ağabeyi AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş’in bu konudaki yaptığı açıklamayı

SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi: “KKTC halkının iradesine saygı duyuyorum. İradesine müdahaleyi doğru bulmuyorum. KKTC bağımsız bir devlettir. Başta tanıyan da Türkiye’dir. KKTC bizim vazgeçilmezimizdir. Olmazsa olmazımızdır. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamasını talihsizlik olarak niteliyorum. AKP milletvekili ağabeyim Tuğrul Türkeş’in bu yöndeki açıklamasını ise doğru ve yerinde olarak niteliyorum.“