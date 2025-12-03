Suudi Arabistan, Rusya ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandığını açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı ile Rusya arasındaki mükemmel ilişkiler çerçevesinde, iki dost ülke vatandaşlarının karşılıklı vize muafiyetini içeren bir anlaşma imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, anlaşmanın iki ülke arasındaki gelişmiş ortaklığın derinliğini yansıttığını belirterek, insan odaklı temasları artıracağını, turizm, ekonomi ve kültür alanlarında yeni işbirliği fırsatları oluşturacağını vurguladı.

90 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT HAKKI

Anlaşma kapsamında, her iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek. Ancak uygulama çalışma, eğitim, ikamet veya hac ziyareti gibi amaçları kapsamıyor; bu kategoriler için özel vize alınması gerekiyor.

Suudi Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rusya’nın Suudi Arabistan’ın normal pasaport sahipleri için vize muafiyeti anlaşması yaptığı ilk ülke olduğunu bildirdi.

Ayrıca Rusya geçtiğimiz günlerde ise Çin ile aynı kararı alarak vizesiz seyahat dönemini başlatmıştı.