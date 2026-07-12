Yunanistan'ın Efsyn gazetesinde yayımlanan "İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde" başlıklı haber, Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen bir güvenlik araştırmasının arkasındaki tehlikeli askeri faaliyetleri gözler önüne serdi.

Habere göre, 16-20 Mart tarihleri arasında bir Avrupa araştırma programı kapsamında Yunanistan'ın Lavrio Limanı'nda gizli bir deniz altı askeri testi gerçekleştirildi. İlk kez 2023 yılında başlatılan ve "Sualtı Güvenliği" (UnderSec) adını taşıyan bu araştırmanın, normal şartlarda Lavrio, Valensiya ve Ravenna gibi Avrupa limanlarında deniz teknolojilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyordu.

Ancak gerçekleştirilen son testlerin arka planında, Almanya ile yakın işbirliği içinde çalışan İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail devlet savunma sanayisinin en önemli parçalarından biri olan RAFAEL şirketi ve Tel Aviv Üniversitesinin yer aldığı ortaya çıktı. Lavrio Limanı'ndaki deniz altı denemelerinde TNT gibi güçlü patlayıcıların yanı sıra çevreye ve insan sağlığına zararlı toksik ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu askeri faaliyetlerin bölgedeki ekolojik dengeyi hiçe saydığı vurgulanarak, beş gün süren testlerin yerel halka hiçbir bilgi verilmeden ve gerekli çevre onayları alınmadan yürütüldüğü, limandaki biyoçeşitliliğin ise ciddi şekilde tehlikeye atıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca testlerin ana aktörlerinden biri olan İsrail merkezli savunma şirketi RAFAEL ile ilgili çarpıcı bir detaya dikkat çekilerek, şirketin geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürüldüğü anlara ait görüntüleri, ürettiği bir insansız hava aracının reklamında kullandığı hatırlatıldı.