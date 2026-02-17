Ocak ayı sonundan bu yana Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşındığı Druzhba Boru Hattı’nda sevkiyatın kesilmesi, Rus ham petrolüne bağımlı olan Macaristan ve Slovakya’yı tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. 27 Ocak’tan beri süren kesinti üzerine Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, alternatif çözüm için Hırvatistan’a başvurdu.

ŞARTLI YARDIM EDECEKLER

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Zagreb hükümetinden petrolün Adriyatik Boru Hattı üzerinden taşınmasına izin verilmesini talep etti. Hırvatistan Ekonomi Bakanı Ante Susnjar ise yardım sinyali vermekle birlikte, sürecin Avrupa Birliği ve ABD yaptırım kurallarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

MACARİSTAN PETROL REZERVLERİNİ DEVREYE ALACAK

Sevkiyatın önümüzdeki günlerde başlamaması ihtimaline karşı Macar enerji şirketi MOL, stratejik petrol rezervlerinin devreye alınmasını istedi. Şirket, ilk etapta yaklaşık 250 bin ton ham petrolün serbest bırakılması gerekebileceğini açıkladı.

ÜLKELER UKRAYNA'YI SUÇLUYOR

Kesintinin nedeni konusunda ise taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’yı ihracatı bilinçli olarak geciktirmekle ve Macaristan’ın AB üyeliği itirazlarını kırmak için baskı yapmakla suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, hattın Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü savunurken, Dışişleri Bakanı Andrij Sybiha, Macaristan’ı olayı iki hafta boyunca gizlemekle itham etti.

Ukrayna’nın iddialarını reddeden Budapeşte yönetimi, hattaki elektrik akışının Ukrayna tarafından kesildiğini savundu.